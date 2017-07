Lokale regnbyger og noe kjøligere

Nyheter

Det har vært ei fin helg rent værmessig, i alle fall i lange perioder.

I dag blir det noe variert. Store deler av dagen vil vi ha lettskyet pent vær, men utover dagen vil det være fare for enkelte regnbyger.

Temperaturmessig vil vi ligge på omlag det vi har ligget på de siste dagene, nemlig rundt 16-17 grader på det meste.

Tekstvarsel for Nordland: Sørlig eller skiftende bris. Regnbyger, mandag ettermiddag avtagende bygeaktivitet, først i sør.

Tekstvarsel for Troms: Skiftende bris. For det meste skyet. Enkelte regnbyger, økende bygeaktivitet utover ettermiddagen med mulighet for torden.