Fikk tildelt 45 000 kroner til filmkurs

– Vi er helt avhengige av eksterne midler for å kunne gjennomføre filmkurs og Laterna Magica, sier Margrethe Berntsen fra Kultursamarbeidet i Vesterålen.

De ble tildelt den største summen på 45 000 kroner. Disse skal gå til å gjennomføre to IPad-filmkurs i forkant av filmfestivalens 25 års-jublièum i år. Kurset vil være ledet av Karoline Ellingsen og Synne Larssen.

– Laterna Magica har vært med på å utvikle film- og mediemiljøet i Vesterålen, og det ønsker vi å fortsette med, forteller hun.

Hver høst under Laterna Magica blir det utdelt priser til de påmeldte filmbidragene.

Ifølge Berntsen er det flere av de som har deltatt i filmkonkurransen tidligere som har valgt film som yrkesvei videre.

– Det er veldig morsomt å kunne bidra til å stimulere ungdommen til å videre jobbe med film, slår hun fast.

Støtte opp om kreativitet

Sparebankstiftelsen er deleiere i Vesterålen Sparebank og Harstad Sparebank. Hvert år får de et utbytte, som de bruker på å tildele lokale lag, foreninger og kreative spirer pengegaver.

– Målet vårt er å støtte opp om positivitet og kreativitet i Vesterålen og Harstad, sier Line Nygård Hansen fra Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank.

De har søknadsfrist tre ganger i året, og i første runde i år inn rundt 50 søknader, der en liten del av disse var fra Vesterålen.

– Vi har et budsjett på tre millioner i året til slikt, men målet vårt er ikke å dele ut mest penger, men penger til gode, spennende og allmennyttige prosjekter og formål, sier Nygård Hansen.

Hun oppfordrer flere fra Vesterålen til å søke dem om midler hvis de har en kreativ idé på lur.

– Vi vil gjerne bidra til å skape engasjement, slår hun fast.

To fra Vesterålen

I tillegg til Laterna Magica fikk også illustratørsøstrene Tina og Linda Aslaksen tildelt en pengesum på 20 000 kroner. Disse pengene er øremerket en street art workshop for unge mellom 11 og 20 år som skal gjennomføres til høsten, i samarbeid med Kulturfabrikken.

– Uten disse midlene hadde vi ikke kunne gjennomført workshop, sier illustratør Tina Aslaksen.

Med denne workshopen ønsker de å få et mer synlig miljø innenfor street art og offentlig kunst i Sortland og Vesterålen.

– Vi har fått tillatelse fra gårdeieren i det gamle Sparebank1-bygget til å bruke veggen under denne workshopen, forteller Tina.

– Stolt av å kunne bidra

I tillegg til de to store utdelingene, delte Vesterålen Sparebank ut til sammen 30 000 kroner til ti forskjellige lokale lag og foreninger.

– Det er jo ikke helt den store summen, men det er veldig morsomt å ringe rundt for å meddele at de har fått penger tildelt, sier lokalbanksjef Yngve Oshaug.

Han mener at mange av de som er blitt tildelt penger vil få stort utbytte av dette, og at det ikke er sikkert at de hadde kunne gjennomført arrangementer hvis ikke.

– Det er veldig viktig at vi har noe å tilby de som ønsker å flytte til regionen, og at vi viser at det er mulig å få tildelt midler til å skape noe, forteller Oshaug.

Han poengterer at dette er pengegaver, og ikke sponsede midler.

