Mix Skibskiosken er lagt ut for salg

Nyheter

Han overtok kiosken etter sin fetter Rabin Mohammed-Ali i fjor, men ser seg nødt til å flytte tilbake til Oslo for å ha tid til å være med familien sin.

– Min datter på sju år er ei aktiv jente, og det har hun ikke sjanse til å være i samme grad her som i Oslo. Det blir en litt for liten by for oss. Kiosken har gått bra, men familie er viktigst, sier Saleem.

Familie viktigst

Med kiosken, i tillegg til et renholdsfirma og jobb i Oslo, har ikke Saleem hatt særlig tid til å være med familien sin.

– Jeg har tatt fly fram og tilbake mellom Oslo og Vesterålen, og med en kioskdrift her i Vesterålen har jeg ikke hatt nok tid med familien. Så om valget står mellom penger og familie, så velger jeg familie, forklarer han.

Flere interessert

Allerede er han i kontakt med flere som er interessert i å ta over kiosken, men han har ikke bestemt seg for hva han skal gjøre.

– Det er hvert fall fem stykker som er veldig interesserte. Men noen av dem vil kun ha butikken, mens noen vil ha hele AS, så jeg må tenke litt over hvem jeg skal velge og hva som skal skje videre, avslører han.

Tar med seg Vesterålen

Inntrykket han har fått av Vesterålen er bra. Han har i løpet av året han har bodd her startet et renholdsfirma som heter Vesterålen Renhold AS.

– Jeg blir å ta med meg renholdsfirmaet til Oslo. Og jeg blir å beholde navnet på firmaet selv om det er i Oslo. På den måten har jeg med meg et minne i fra plassen. Min datter gleder seg veldig til å komme seg til Oslo, som er plassen hun er født i, og har vokst opp i. Så jeg gjør dette kun fordi familie er viktigst, avslutter Saleem.