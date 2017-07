Fikk sin største fiskeopplevelse på Mjøsa

Nyheter

Vanligvis jobber han som skipper på en båt som fanger snøkrabbe, men nå fikk han noe helt annet på kroken.

Han var på besøk hos sin datter Ragnhild og hennes familie i Eidsvoll, da han bestemte seg for å dra ut med kano på Mjøsa, først med Ingelin på fem år og så med yngstejenta Amalie på to og et halvt år. Svigersønnen Tommy Bredesen var også med på turen. De fisket med en lettspinnstang da kjempeørreten bet på.

Dro kanoen

Fisken som bet på kroken dro kanoene uten at de klarte å holde den igjen med den elektriske motoren de hadde på kanoen. Det tok dem en time å få kanoen til land slik at de kunne sveive den store fisken inn. Håven hadde de nemlig lagt igjen på land. Ørreten de fikk var på 8,4 kilogram.

Vanskelig å dra

Johansen har hørt om de store fiskene i Mjøsa, men hadde ikke forventet å få noen selv, og hadde dermed bare tatt med utstyr for lett fiske.

– Vi skjønte fort at det var noe veldig stort selv om den oppførte seg som en ørret, trodde jeg lenge at det måtte være ei gjedde fordi den var så tung. Jeg skjønte at jeg måtte ta det rolig, for det begynte å gå varmgang i snella. Noen ganger dro fisken til bunns og sto stille. Det var som å dra på en tømmerstokk, sier han til Eidsvoll Ullensaker Blad.

Skikkelig båt

Han har vært yrkesfisker i hele sitt voksne liv, og syntes denne var vanskeligere å få opp enn en torsk på 20 kilogram.

– Det var en fantastisk opplevelse. Jeg kommer til å prøve igjen neste gang jeg kommer nedover. Vinner man i tipping én gang, prøver man igjen, sier fiskeren til Eidsvoll Ullensaker Blad. Vanligvis er i sjøene i Odalen, men det blir trolig flere turer til Mjøsa etter denne opplevelsen. Han har nå kjøpt en ordentlig båt til familien.