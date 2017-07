Calanus Helse har flyttet

Nyheter

Calanus Helse selger et kosttilskudd som er basert på omega-3 olje fra raudåte som er en hoppekreps. Det selges via Internett til folk i hele verden, og det siste året har salget økt betraktelig. Det resulterte i utfordringer med plass i det gamle Norturabygget.

Flere alternativer

Calanus var flere steder for å se på lokaler før de bestemte seg for hor de skulle ende opp.

– Lokalene i Nordre Frydenlund Allé var i utgangspunktet veldig passende for oss, men vi fikk tilpasset de enda litt ekstra, slik at det ble tilnærmet perfekt for vår drift. Det var også viktig med litt større kontorer og mer lys, noe de føler de har fått nå, forteller daglig leder i Calanus Helse, Henrik Rødsand i ei pressemelding.

Mer effektivitet

I det største kontoret sitter det 5 personer i kundesenteret og bistår kunder via telefon og e-post med bestillinger og produktspørsmål.

– Her kommer vi til å få det veldig bra, og ikke minst en mer effektiv arbeidsdag, forteller. Større lager og pakkerom, som nå er vegg i vegg, vil gjøre arbeidet med utsendelse av pakker enklere og vi kan være flere på pakkerommet i hektiske perioder.

– Velkommen innom

I tillegg til å selge sine produkter på nett er det også mulig å kjøpe de fra lokalene de nå flytter inn i.

– Alle er hjertelig velkommen innom kontoret vårt for en produktprat. Man kan også å kjøpe Calanus Oil-kapsler her på kontoret hos oss, avslutter Rødsand.