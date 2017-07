– Jeg skal gå absolutt hele Norge

Nyheter

– Jeg har store smerter i kroppen etter cellegiften, men det skal ikke hindre meg i å gå, slår Johansen fast.

Hun er opprinnelig fra Frøya, men bor i Trondheim.

Etter å ha blitt friskmeldt å ha hatt bryst- og lymfekreft i 16 år, bestemte hun seg i fjor for å gå hele Norge til inntekt for forskning på barnekreft, Vilde Wedø Jaktviks minnefond og sykehusklovnene.

– Alt fra pop til salmer

Hennes stopp på Sortland lørdag er en del av den første vandre-etappen i Nord-Norge.

Johansen skal denne etappen gå hele Vesterålen, og har til nå lagt distansen mellom Bodø og Sortland bak seg.

– Det har vært veldig vått, og innimellom når jeg er våt, kald og har vondt spør jeg meg selv hvorfor jeg gjør dette, forteller hun.

61-åringen forteller at hun er født blid, og synger mye for å holde motivasjonen oppe.

– Det har blitt mange sanger, alt fra pop til salmer, forteller hun og ler.

– Betyr så mye for meg

Johansen blir så sine turer titt og ofte stoppet av folk som lurer på om hun ønsker å sitte på.

– Da takker jeg, men sier at jeg skal gå hver en centimeter.

Unntaket til dette utsagnet er tunneller, for gjennom dem blir hun kjørt. Etter å ha ødelagt ryggen på en tidligere tur får hun også kjørt bagasje til overnattingsstedene.

– Tenk at alle disse folkene ønsker å hjelpe meg, utbryter hun.

Da turen ble planlagt i fjor og hun skulle booke overnatting fikk hun beskjed om at hun var et år for sen. Dermed søkte søskenbarnet hennes, Irene, hjelp på Facebook.

– På et par dager var overnatting for hele turen ordnet!

Dermed overnatter Johansen hos helt fremmede mennesker som har åpnet hjemmene sine for henne og hennes hjertesak.

– Jeg har vært til mange fremmede mennesker, og jeg føler nesten at jeg kjenner dem. Det betyr så enormt mye at de åpner sine hjem for meg, forteller hun.

– Skal koste å gi fra hjertet

Dagen 61-åringen ble friskmeldt døde det en liten gutt på fire år, noe som gjorde veldig inntrykk på henne.

– Dermed bestemte jeg meg for å selge alt jeg hadde.

Hun startet med å selge de tingene som betydde mest for henne, alt fra hennes barndom til studietiden og fra hennes barns barneår.

– Det skal kose å gi fra hjertet, og det synes jeg er veldig viktig, slår hun fast.

Når hun er ute på vandring til inntekt for kreftsaken går hun ikke med bøsse, men benytter betalingsappen Vipps.

– Det er en sikkerhet for meg å ikke gå med bøsse, så da kan folk heller overføre penger via mobilen.

Vil slå "søringene"

I løpet av det året hun har samlet inn penger, har hun fått inn godt over 200 000 kroner.

På denne turen, som ender på Stø, har hun enda ikke fått inn så veldig mye penger.

– Vennene og familien min her nord er veldig opptatte av at jeg skal få inn mere penger her nord enn jeg gjorde da jeg gikk fra Trondheim til Oslo, sier hun og ler.

Holder loppemarked

Johansen har tidligere holdt loppemarked på hjemstedet Frøya. Da fikk hun inn omkring 50 000 kroner.

20. juli skal søskenbarnet hennes, Irene, holde loppemarked til inntekt for "Marits minnefond".

– Det vil bli holdt på Vikeid, på den glamle maskinførerskolen, mellom klokken 14:00 og 17:00.

Skal til Svalbard

Johansen regner med å gå fra Vesterålen 23. juli. Veien videre går da til Tromsø, der hun skal ta fly videre til Svalbard.

– Svalbard er jo også en del av Norge, så det er viktig å gå der også, sier hun.