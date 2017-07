– Nordmenn lar seg ikke påvirke av terrorfare

Nyheter

Pressetelefonen i Ving forteller at nordmenn ikke har latt seg påvirke av terroren som har blitt utført i Europa den siste tiden.

– Det norske folk ser ikke ut til å bli påvirket av terroren. De reiser like mye som før til alle slags reisemål.

Sette seg inn i situasjonen

Kommunikasjondirektør i PST, Trond Hugubakken, sier at man burde sette seg inn i trusselfarene til det landet man skal reise til.

– Det vil som oftest være et lands egne myndigheter (politi og sikkerhetstjenester) som har den beste og mest oppdaterte kunnskapen om truslene i sine respektive land. Et generelt råd til alle som skal ut og reise er derfor å sette seg inn i hva myndighetene i det aktuelle landet beskriver om ulike farer og trusler der, sier han.

Folk i Vesterålen

VOL har vært ute på gata for å høre med folket om de tenker over terror før de skal reise på ferie. Mange sier at de ikke tenker på dette, mens andre har det litt i bakhodet.

– Men man kan jo ikke gå rundt å være redd. Jeg er ikke redd disse terroristene. De kan ikke få taket på oss. Det er jo akkurat det de vil. Vi kan ikke la dem «vinne» ved å vise frykt, sier en..

Kommer flere hit?

Hvis vi snur situasjonen, kommer det flere folk til Norge på grunn av terrortrusler? Astrid Berthinussen ved Vesterålen reiseliv forteller at Norge generelt har fått en økning i turisme på grunn av terrorfaren ute i verden.

– Når man spør turister, sier de at de kommer hit fordi det er et trygt land. Dette er på landsbasis, men også Vesterålen har fått økt turisme. Om terrorfare har noe med saken å gjøre i Vesterålen, vet jeg ikke, sier hun.

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet.