Arthur-Brygga fikk skjenkebevilling

Nyheter

Anders Frantzen, eier av Arthur-Brygga mener skjenkebevillingen har mye å si for det sosiale i Nyksund. Og enkelte dager har alkoholen berget omsetningen.

– Vi er den eneste puben i Nyksund med alle rettigheter hvor det er gunstig for folk å sitte utover kvelden å drikke. I tillegg er det klart folk vil ta seg en pils når de er på konsert eller sitter i solveggen, sier Anders Frantzen, eier av Arthur-Brygga.

Utfordringer

I fjor var første sesong uten skjenkebevilling. Da måtte de søke for enkelt-anledninger, og søknaden i seg selv koster 1500kr.

– Det er deilig å slippe prosessen hver gang en skal ha et arrangement. Nå er det lettere å arrangere noe spontant hvor folk kan kose meg med glass vin eller en halvliter, sier Renate Amundsen, samboeren til Anders.

Nå er utfordringen transport fra Myre.

– Det blir dyrt å komme til Nyksund for en pub-kveld om en må tenkte på drosje hver vei. Vi har snakket om å få til en minibuss hvor en kan selge transport sammen med billett til arrangementer. Dette vil gjøre det enklere for folk å komme hit uten å ruinere seg, mener han.

Framtiden

I følge Anders er det store målet for Arthur-Brygga å få i bruk de to resterende etasjene.

– I andre-etasjen er målet et studio, og i tredje etasje ønsker vi å få til et selskapslokale med plass til rundt hundre stykker. Men det er og blir veldig dyrt blant annet på grunn av en ny regel som sier at en må ha heis, slik at det er tilrettelagt for alle, sier Anders.

Anders håper at Arthur-Brygga kan bli en form for kulturhus som folk bruker, med musikk og kunst.

– I framtiden ønsker vi å kunne leve av brygga hele året, og ikke bare tre måneder i året, sier Renate.

Regionale helter

Arthur-Brygga har åpent fra juni til august. I juli, som er fellesferien, er tiden det er flest besøkende.

– Det begynner å komme en del folk nå, men til sist er det været som bestemmer. Turistene tar turen uansett, men om det er dårlig vær blir det dårlig med besøk fra lokale i Vesterålen, sier Renate.

I følge Anders har de regionale alt å si for at Arthur-Brygga skal gå rundt. Disse holder Nyksund i gang fordi de er flink til å bruke stedet og kommer ofte tilbake.

– Det er ikke god butikk å ha galleri, kafè og pub i Nyksund, og som bare er åpent om sommeren, sier Anders.

De lokale er flink til å bruke Arthur-Brygga som et møtepunkt.

– Vi har flere ganger hørt folk si at dette er deres andre eller tredje hjem. De som kommer påpeker at det er en rolig, spesiell, og fin atmosfære. Folk slapper av her, sier Anders.