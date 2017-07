To av fem nordlendinger vil ha flere miljøsaker til valgkampen.

Nyheter

Det var en landsdekkende måling som viste at nordmenn ville ha flere miljøsaker i valgkampen.

– Undersøkelsen vår viser at det er mange miljøengasjerte nordlendinger som følger nøye med på den politiske debatten fram mot valget. De leter etter partier som viser at de tar miljøet på alvor, sier Kari-Lill Ljøstad, kommunikasjonssjef i Grønt Punkt Norge.

En smitteeffekt

– Det er lite miljøhandling hos politikerne i dag, samtidig som vi ser et økende antall bærekraftige tiltak ute i lokalmiljøene. Når naboen din kjøper elsykkel eller elbil og begynner å snakke om solcellepanel, så skjer det en smitteeffekt. Folk ønsker miljø. Vi ønsker egentlig å redusere klimaendringene, og dette engasjementet kan også kanaliseres gjennom valgkanalen, sier Ødegaard Borge.

Søppelberg ved Nordmela: 100 sekker på 1,2 kilometer Plastsøppel i havet har vært i fokus den senere tid. Mye av dette havner også i land på strendene våre, som for eksempel på Nordmela.

Men selv om at folk vil ha flere miljøsaker så ligge de grønneste partiene dårligst an. Totalt ligger Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne an til å få rundt 11-12 prosent på landsbasis, ifølge de fleste partibarometrene

En av fem vil ha mindre miljø

Hele 25 prosent av nordlendingene som svarte i søknaden syntes at det skulle vært mindre miljø i valgkampen. Blant de som mener miljøspørsmål burde tones ned fra dagens nivå finner vi på landsbasis et overtall av menn og unge voksne. På landsdelsnivå ønsker særlig vestlendinger at miljø skal få mindre plass i valgkampen. 22 prosent er ganske fornøyd med miljøpolitikken som den er mens de siste 14 prosentene har ikke tatt stilling til dette temaet.