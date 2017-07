Hvor er makrellen?

Nyheter

Selv om makrellfiske utenfor Vesterålen er ganske nytt, og ikke har foregått i mange år, så ville vanligvis makrellfiske vært satt i gang for vel en måned siden, og møringene ville for lengst vært her. Nå har møringene dratt hjem og gitt opp å finne noe her, og de lokale fiskerne må vurdere å reise til møre i september.

Ubetydelige mengder

Fisker Hjalmar Arthur Olsen fra Bø kan fortelle at det ikke har kommet noe makrell til områdene utenfor Vesterålen, men at det har vært noen små mengder i Lofoten.

– Det er noe tilløp i fjorden, men det er ikke fangbart. Fisken har ikke kommet hit, og vi vet ikke helt hvorfor det er sånn. Det er noen små mengder som er fanget i Lofoten, men de er ubetydelige sammenlignet med tidligere år, forklarer han.

Fiske på Møre

Håpet om at fisken skal komme innen utgangen av august er enda der, hvis ikke ser de seg nødt til å dra til Møre.

– Vi håper at makrellen kommer snart. Vanligvis kommer møringene hit for å fiske, men nå har de dratt hjem og gitt opp. Om makrellen ikke kommer hit må vi holde muligheten oppe om at vi må dra dit i august for å fiske. Hvorfor fisken ikke har kommet hit vet vi ikke, sier han.

Gir opp

Ettersom at møringene og de lokale fiskerne begynner å gi opp årets fiske utenfor Vesterålen, er det få båter ute som kan oppdage fisk.

– Nå er vi ikke mange ute og ser etter fisk, så vi håper folk kontakter oss om de oppdager makrell i noen områder. Vi krysser fingrene for at den er her snart, sier Olsen.

Ikke mottatt fisk

Mottaket Lofoten Viking i Værøy har ingen forklaring på hva som har skjedd i år med makrellen.

– Det er ingenting å melde om her i fra. Vi har rett og slett ikke fått noe inn. Det har vært noen fangster, men det er lite og sporadisk. Det er tydelig mindre makrell i år, men hvorfor det er slik vet jeg ikke. Det var ikke mye i fjor heller, men det er betydelig mindre i år. Om man ser på telene fra 2015 til 2017 ser man en kolossal nedgang, forteller Arne Norval Mathisen, som driver Lofoten Viking.

Forsker

For to uker siden gikk det to båter fra Bergen med folk fra Havforskningsinstituttet ut på havet. I disse dager er de i området rundt Lofoten og Vesterålen.

– Det er i internt farvann at de største mengdene med fisk er. Det er betydelig mindre mot kysten. Vi er nå utenfor Værøy, og så skal vi gå på innsiden her i nord. Så akkurat nå har vi ikke noe tall her i fra, sier Kjell Rogn Utne i Havforskningsinstituttet.