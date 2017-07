Rekordopptak til lærerutdanningene ved UiT

Nyheter

Dette er en økning på 34,4 prosent fra 2016 og gjelder både lektorutdanningene, grunnskole- og barnehagelærerutdanningene.

– Dette er helt fantastisk. Lærermangelen i Norge er stor og vi trenger mange nye lærere for å dekke behovet for kvalifiserte lærere i fremtiden. Jeg håper alle som får tilbud, takker ja til studieplassen. Dersom disse studentene fullfører det fem-årige løpet og tar jobb i Nord-Norge, vil de også få ettergitt store deler av studielånet sitt, sier rektor Anne Husebekk, som trekker fram den nye finansieringsordningen som regjeringen har innført.

Alle studiesøkere har nå fått beskjed om hvilken studieplass de tilbys via Samordna opptak.

UiT Norges arktiske universitet gir 5902 tilbud om studieplass via Samordna opptak. Dette er en liten nedgang på 1,45 % fra i fjor da UiT gav tilbud til 5989 studenter.

Bakgrunnen til nedgangen er at UiT har tilbudt færre studieplasser gjennom Samordna opptak.

– Vi har generelt veldig gode opptakstall ved UiT. Vi er veldig glade for at mange studenter finner UiT attraktivt. UiT tilbyr færre åpne studier i år og det er blitt konkurranse om studieplassene. Det kan bety at studentene som har fått tilbud om studieplass, er bedre kvalifiserte, sier rektor Anne Husebekk.

Ikke uventet er det venteliste til studiene i medisin, sykepleier, odontologi, psykologi, rettsvitenskap, fiskeri- og havbruksvitenskap. Økonomistudiene ved UiT er generelt populære og noen av studiene har venterlister. Det studiet ved UiT med størst økning i søkertallet sammenliknet med 2016, er bachelorstudiet i Arktisk friluftsliv i Alta, der 57 personer får tilbud. Det utgjør en økning på 128%.

Slik som tidligere år, er det flest unge studenter som har søkt til UiT via Samordna opptak. Over halvparten av studentene er i aldersgruppa fra 19 til 23 år. UiT har fortsatt flest studenter fra Nord-Norge