Vedum tar hele Norge i bruk under valgkampen

Nyheter

I en turnébuss påklistret norgeslandskap på sidene, senterpartilogo foran og Vedums ansikt bak, legger partilederen, Aasmund Nordstoga og en kokk i vei i retning Alta onsdag formiddag.

Derfra går turen videre til Tromsø, Mosjøen og Nordland før partilederen med følge reiser videre sørover. Politiske appeller står på programmet, men det er først og fremst mat, musikk og samtaler med velgere fra hele landet Vedum gleder seg til.

– Målet med turen er å møte folk, diskutere saker som opptar dem der de er og utvikle politikken vår, sier Sp-lederen til NTB.

Håpet er at et lavterskel- og uformelt opplegg ispedd lokal mat og Nordstoga-musikk skal skape en stemning som gjør at folk tør å komme bort for å snakke med ham.

–Og så håper vi jo på fint vær, så folk kommer, sier hedmarkingen.

Reiser med Støres nøkkel

Det vil de sannsynligvis gjøre. I løpet av vinteren og våren gjorde Sp noen av sine beste meningsmålinger siden EU-oppgjøret i 1993.

I det siste har veksten stagnert noe, men partiet har likevel stabilisert seg på om lag en dobling av oppslutningen fra stortingsvalget i 2013.

Mange av de nye velgerne har lekket fra Arbeiderpartiet, som ifølge Poll of polls nå er helt avhengige av Sps framgang dersom ønsket er en rødgrønn koalisjon ledet av Støre.

–Senterpartiet rammer Arbeiderpartiet midtskips. Ap lekker til Sp. Parallelt med det har lekkasjen til Ap fra Høyre og Frp gått ned. Det skyldes at noen av velgerne som i fjor gikk til Ap fra Høyre og Frp, nå går til Senterpartiet, sier Høyre-medlem og Poll of polls-sjef Johan Giertsen.

Hvordan Arbeiderpartiet gjør det, bekymrer imidlertid ikke Sp-lederen nevneverdig – til tross for at partiet har vært åpne om at de ønsker å gå i regjering med Ap.

Isteden vil Vedum fortsette med strategien som ifølge ham selv er en av nøkkelårsakene til partiets framgang, og heller stole på at Arbeiderpartiet lykkes med sin egen strategi.

– Jeg har ikke snakket med Støre siden Stortinget gikk fra hverandre. De kjører sin valgkamp, og vi kjører vår, sier han.

Medlemsvekst

Det er imidlertid ikke meningsmålingene alene som gjør at 38-åringen er ved godt mot før norgesturneen de 18 kommende dagene og den formelle åpningen av høstens valgkamp i Eidsvoll den 4. august.

–Vi har merket at vi har fått en god del flere medlemmer både hos oss og i ungdomspartiet. For eksempel tidligere forsvarssjef Harald Sunde, som har bidratt til utvikle politikken vår, sier Vedum.

Nettopp forsvar og beredskap har blitt en viktig sak for partiet.

–Jeg tror dette kommer til å bli mer synlig i årets valgkamp enn det har vært tidligere. Det er en del uro, spesielt rundt diskusjonen om Heimevernet og Riksrevisjonens rapport om sikring av viktige bygg og anlegg. Det er mye mer oppmerksomhet rundt beredskap, og folk opplever ting som mer ustabilt enn de gjorde for få år siden, sier han.

Dette, og sentraliseringsspørsmålet, tror Sp-lederen vil markere seg som høstens viktigste saker.

– Sentralisering har vært den klareste skillelinjen i norsk politikk de siste fire årene. Det går på tvers av alle sektorer, fra politiet til høyskoler og kommuneform. Det peker seg ut som den mest reelle politiske konflikten vi har, sier han.