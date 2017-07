Klar for Premier League-klubb

Nyheter

– Jeg gleder meg veldig og er kjempespent. Det som skjer nå er fortsatt litt fjernt, fortalte Normann til NRK tirsdag, like før avreise til England.

21-åringen er midtbanespiller og har spilt en sesong for Bodø/Glimt.

Til NRK sa han at han ikke hadde sett for seg at han skulle være på tur til en Premier League-klubb et år senere.

– Dette er stort.

Fornøyd

Under ledelse av Chris Hughton rykket Brighton & Hove Albion FC nylig opp til det høyeste nivået i England.

Hughton uttalte til klubbens hjemmeside at han var fornøyd med å få svolværingen til klubben.

– Han er et stort talent og en svært anvendelig ung spiller, som allerede har god erfaring med å spille jevnlig seniorfotball i Norge, sier Hugton til nettstedet.

– En god avtale

Frode Thomassen, daglig leder i Bodø/Glimt, skriver i en pressemelding på glimt.no at han var stolt på både klubben og Normanns vegne da overgangen ble et faktum.

– Det er en god avtale alle veier, både for spiller og klubb. Det er veldig positivt at Bodø/Glimt som klubb selger en spiller til en av de beste ligaene i verden, sier Thomassen.