Amerikansk skatt kan ramme norsk sjømateksport

Nyheter

Det nye forslaget om et nytt skattesystem i USA vil blant annet føre til at de amerikanske kundene må betale mer for sjømat. Det vil ramme norsk sjømateksport til landet, skriver Fiskeribladet.

– Basert på reaksjonene fra vår amerikanske søsterorganisasjon, National Fisheries Institute, er det grunn til å være bekymret, sier assisterende direktør Trond Davidsen i Sjømat Norge.

Fiskeribladet skriver at bekymringene til National Fisheries Institute handler om at den «ekstra» skattekostnaden den amerikanske importørene av sjømat vil få med den nye skatten, vil bli skjøvet over på kundene.

Ifølge sjømatnettstedet Seafood Source, har sjømatimportør Sean O´Scannlain i Boston uttalt til Wall Street Journal at prisen på laksefilet vil øke fra dagens 8,95 dollar per pund, til 11,25 dollar per pund. Altså en prisøkning på cirka 25 prosent til kunden.

Egil Ove Sundheim, som er Sjømatsrådet utsending i USA, sier at en vesentlig grunn for å innføre en slik skatt er å få fart på innenlands produksjon.

– Dette er i Donald Trumps ånd, men ideen om en slik skatt kom lenge før han ble president. Det er ingen som kan si med sikkerhet hvordan konsekvensene for vareflyten vil bli, sier Sundheim til Fiskeribladet.