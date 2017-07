Borten Moe tror ikke på MDG-samarbeid

Nyheter

– Med unntak av Høyre og Frp, er Sp åpne for å snakke med andre partier om det skulle være nødvendig. Senterpartiet har ikke stilt noen ultimatum for å starte regjeringsforhandlinger, men lar velgerne avgjøre styrkeforholdet mellom partiene. Vi går dermed ikke til valg verken med eller mot MDG, skriver han i en epost til Nationen .

Flere av Senterpartiets fylkesledere er åpne for forhandlinger med Miljøpartiet De Grønne (MDG) dersom det grønne partiet sitter på nøkkelen til regjeringsmakt. Borten Moe er heller ikke blankt avvisende, men mener likevel at MDG i praksis har stilt et ultimatum ingen av de større partene støtter: Full stopp i all oljeleting.

– Dette er en politikk som MDG selv omtaler som avvikling av Norges største og viktigste næring, sier nestlederen.