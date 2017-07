Dekker hjemreise og avbestilling etter jordskjelvet

Nyheter

Svært mange nordmenn, også vesterålinger, befinner seg i de jordskjelvrammede områdene.

Fredag ettermiddag opplyser Europeiske Reiseforsikring at deres kunder får dekket hjemreise oh avbestilling til og med mandag.

– De fleste nordmenn bruker reisearrangør til dette området. Vi anbefaler å ta kontakt med turoperatør for hjelp og råd. De er på stedet, har den beste kunnskapen om forholdene og kan hjelpe med nytt bosted, ombooking og annet. Reiseoperatørene er gjerne fleksible i situasjoner som dette, sier kommunikasjonsrådgiver i If og Europeiske Sigmund Clementz i en pressemelding.

Han forteller at selskapet nå får rapporter fra reisende og turoperatører om at situasjonen er i ferd med å stabilisere seg mange steder, og at dagliglivet begynner å gå tilbake til det normale der hvor bygninger, gater og veier ikke har fått skader.

Clementz oppfordrer folk om å følge med i mediene, og ber om at det lyttes til råd fra lokale myndigheter.

– Skal du dra til områdene som ble rammet av jordskjelv, og ikke tør reise? Kontakt turoperatør først for å sjekke om reisen kan ombookes til et annet sted eller foregå på et annet tidspunkt. Du kan også kontakte oss i Europeiske. Hvis du skal reise til de rammene områdene, kan Europeiske dekke avbestilling ved avreisedato til og med mandag 24. juli, opplyser han.

Er du berørt kan du ta kontakt med turopperatør eller direkte med Europeiske.