Ka skjer i helga?

Nyheter

Er det noe du savner i oversikten? Send oss et tips til red@vol.no.

FREDAG:

Hadsel:

• Climb of the ocean inviterer til foredrag om plastforsøpling og aktiviteter ved Trollskåla.

• Bålfolket har konset i Royal Neptun Hall

Sortland:

• Rune Meyer spiller på Baren Første fredag og lørdag.

Øksnes:

• Truls Petter og Stian spiller på Høttn pub fredag og lørdag.

Andøy:

• Kafé på Klippen under Lovikdagan.

• Åpning av Lovikdagene.

• Åpning av utstillingen på Klippen.

• Demonstrasjon av gamle håndtverksteknikker.

• Sjybakken: Sosialt samvær. Rømmegrøt m/spekemat. Lotteri og quiz.

På kino:

Sortland:

• Ballerina

• Dunkirk

Stokmarknes:

• Brannmann Sam - Besøk fra Verdensrommet

• War for the Planet of the Apes (3D)

• Dunkirk

LØRDAG:

Andøy:

• Kafé på Sjybakken.

• Krabbefiske i Lovika.

• Fiskesuppe på Sjybakken.

• Maling for barna, på Klippen under Lovikdagan.

• Kulturstien under Lovikdagan.

• Norgesmester i Polesport Elise Dahl-Hansen har show under Lovikdagan.

• Sosialt samvær ved Sjybakken under Lovikdagan.

• Sommerfest på Bø.

Sortland:

Rune Meyer På Baren

Hadsel:

• Fjellvandring Raftsundet-Øksfjorden med Arild Larsen

Øksnes:

• Påfyll arrangeres for fjerde gang i Alsvåggården. Denne gang skal det handle om jakt i Vesterålen i et historisk perspektiv.

• Konsert med Ann-Iren Hansen på Nyksund Brygge

• Truls Petter og Stian spiller på Høttn pub fredag og lørdag.

Reginedagan i Bø:

• Motbakkeløpet Vetten opp går av stabelen

• Fiskekonkurranse i Hovden

• Babro Pedersen Bismo åpner maleriutstilling på Bø Museum

• Fest i samfunnshuset på Hovden. Remi Kristiansen spiller opp til dans.

• Bø Retro feirer 10-årsjubileum i Bøhallen med originalbesetningen av Zoo, Marit Endresen, Kondiz, Titeless Band, O88, Virgin og ZigZag.

SØNDAG:

Andøy:

• Kafé på Sjybakken.

• Lapskaus m/dessert på Lovikdagan.

• Kurs i kalkmaling m/ Margrethe KOPP & SJEL under Lovikdagan.

• Avslutning på klippen av Lovikdagan.

• Døndagskafe på Stave samfunnshus.

Reginedagan i Bø:

• Markedsdag på Bø Museum.

• Friluftsgudstjeneste på Kalvøya.

• Sommeråpet på Bjørkengen Gård.

• Boklansering – nyutgivelse av Regine Normanns eventyr.

• Offisiell åpning av Reginedagan 2017 ved Friluftsgalleriet på museumsområdet.

• Skriveworkshop i Regine Normanns ånd i Sinahula.

Øksnes/Bø:

• Arctic Sea Kayak Race 2017 sparkes i gang. Søndag er det registrering i Kråkberget.

På kino:

Sortland kino:

• Brannmann Sam - Besøk fra Verdensrommet

• Dunkirk

Stokmarknes kino:

• Brannmann Sam - Besøk fra Verdensrommet

• Dunkirk