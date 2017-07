Mattilsynet advarer mot giftige blåskjell

Nyheter

– Du kan ikke se om skjellene er giftige. Det er det som er skummelt. De ser helt friske ut, sier seksjonssjef Kristin Helgesen Torkveen i Mattilsynet i Vestfold til NRK .

Det er algegift som er grunnen til at blåskjell både øst, vest, nord og sør i landet ikke kan spises. Blåskjell spiser nemlig alger, og enkelte algetyper kan ha giftstoffer som hoper seg opp i skjellene.

Seksjonssjefen i Mattilsynet advarer mot å plukke blåskjell i nærheten av områder der det er en oppblomstring av alger. Man bør også være forsiktig med andre skjell, som østers, i områder med giftige blåskjell.

Hun anbefaler å sjekke Mattilsynets blåskjellvarsel før man plukker.

– Blåskjellvarselet er for folk som ønsker å plukke blåskjell til eget bruk. Varselet sier noe om alger og algegifter i vannet på de stedene vi tar ut prøver, sier hun.

Varselet legges ut hver fredag og gjelder i en uke fram i tid.

Målingen som er gjort i Vesterålen, nærmere bestemt Møkland i Bø mandag denne uken, viste giftstoffer over faregrensen. Mattilsynet ber derfor om at blåskjell i vår region ikke spises for øyeblikket.