Nå kommer finværet!

Nyheter

Nå er det bare å finne fram shortsen, for allerede i dag begynner gradene å stige, og i store deler av Vesterålen vil det vise 20 grader. Det blir å holde seg i ei hel uke.

Finn fram badetøy

Sola blir også å være tilstede for det meste, og det blir kanskje mulighet til en tur på en av de flotte strendene Vesterålen er smykket med.

Servering i sola

Uteserveringen trenger ikke lenger å foregå med pledd.

– Folk ønsker å sitte ute, så når det har vært et lite solgløtt, så har vesterålingene benyttet sjansen. Vi håper at prognosene for været stemmer, og det ser veldig bra ut framover. Men man vet aldri, for værmeldingen kan endre seg fort. August bruker å være den mest stabile tiden. Men vi håper folk kommer og benytter seg av uteserveringen nå som finværet er meldt til å komme til Vesterålen, sier daglig leder hos Sortland Mat og Vinhus, Harald Jobsen.