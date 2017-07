Nyheter

Politiet i Nordland opplyser lørdag kveld at de har beslaglagt førerkortene til to menn i 20-årene. Mennene kappkjørte langs E10 i Gullesfjordbotn da de ble målt til 142 km/t av UP. Det er 80-sone i området.

Begge mennene samtykket beslaget, opplyser politiet.