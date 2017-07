– Oljesøl mer skadelig for hyse enn for torsk

Nyheter

For første gang har forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) sammenlignet konsekvensene oljesøl har for torsk og for hyse, som er to av de viktigste kommersielle artene som gyter utenfor Lofoten og Vesterålen.

Havforskningsinstituttet skriver at selv om hyse og torsk gjerne kalles for biologiske søskenbarn, viser en ny studie av doktorgradsstipendiat Lisbet Sørensen at det likevel er stor forskjell på de to.

– Vi så en helt spesiell forskjell mellom torske- og hyseegg. Nemlig at hyseeggene som var eksponert for olje fikk små dråper med olje klebet direkte på eggeskallet. Dette skjedde selv ved ganske lave doser, og bare i løpet av noen få timer. Hos torsken skjedde ikke dette, sier hun til imr.no.

– Selv om begge artene ble påvirket av eksponeringen, fikk vi bekreftet at skadene på hyseembryoene var svært mye større enn hos torsken, legger hun til.

HI skriver videre at studien vil få stor betydning for hvordan forskerne vurderer risikoen ved å åpne nye områder for oljeutvinning.

– Tidligere estimerte forskerne risikoen basert på studier av enkelte arter. Denne studien viser at selv mellom såpass like arter som torsk og hyse, er det dramatiske forskjeller i hvor mye oljeforurensning påvirker fisken. På grunn av disse resultatene vil nå oljedråper gå inn i effektmodeller for eventuelle fremtidige oljesøl, skriver HI på sine hjemmesider.