- På det lengste syklet vi 24 mil på èn dag

Team Rynkeby er et nordisk veldedighets-sykkellag som sykler hvert år til Paris. Formålet er å samle inn penger til kreftsyke barn og familien deres.

15. Juli var Linn Wold Lyngseth fra Andøya og Team Rynkeby Nord-Norge framme i Paris etter å ha syklet over 1,200 kilometer. Nå er innsamlingen nær slutten, og de venter bare på sluttsummen av innsamlingen. I fjor nådde de 76,9 millioner kroner. Målet i år er å samle inn 7,5 millioner kroner til saken.

Vesteråling sykler til Paris for barnekreftforskning I helga sykler over 150 syklister fra hele Norge til Paris for å samle inn penger til barnekreftforskning. En av de er andværingen Linn Wold Lyngseth.

– Da vi kom til Paris fikk vi en kjempefin mottakelse. Mange folk møtte opp, og de som sto der klappet oss fram til mål. Det var en veldig god følelse å komme fram. En blir jo litt rørt, for hele laget har vært med å gjort en innsats, sier Linn.

I Team Rynkeby Nord-Norge var de rundt 54 stykker som til sammen var med som syklere, servicefolk, og mediegruppe.

– En blir sliten både mentalt og psykisk etter en uke med sykling. På det lengste syklet vi 24 mil på én dag. Og det fine er at alle holder fortsatt humøret og motivasjonen oppe.

Leder i teamet

I år var Linn med som nestkommanderende i styringsgruppen i teamet. Det er noe nytt fra dette året. Da hjelper hun til med å sette opp lagene for hver dag, og sørger for at medlemmer av teamet kommer seg trygt tilbake til gruppen etter en punktering eller liknende.

– Det er spennende å kunne bidre til mer enn bare syklingen. Jeg har vært ekstra involvert og følt på mer ansvar for laget.

Linn sin første tur med Team Rynkeby var i 2014. Broren til en venninne utfordret henne til å søke. Dette er Linn Wold Lyngseth sin tredje tur med Team Rynkeby i 2017. Grunnen til at hun brenner for akkurat denne saken er fordi hun har kjent på kreften i nær relasjon.

– Man blir mer erfaren og rutinert etter å ha holdt på en stund. Nå forstår jeg mer av hva vi holder på med om både saken og omfanget av veldedighets-prosjektet. Jeg var ikke klar over hvor stort det var før jeg kom til Paris. Og så blir det mye lettere nå når jeg er forberedt på hva jeg går til, sier Linn.

Turen er bare gulroten

Høsten før de sykler jobber de med å forberede seg fysisk på turen, og fram til de drar. De skaffer også sponsorer hvor alle midlene går direkte til kreft-forskning for unge.

– Tanken bak Team Rynkeby er at hvem som halst skal kunne være med. Noen av de som sykler har aldri holdt på med landeveisykling før. Målet er noe vi har jobber for i et år, så vi bruker å si at turen bare er gulroten.