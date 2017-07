600 tilbud sendt ut

Nyheter

– Noen har fått nye tilbud, mens andre har havnet litt lengre opp på ventelisten ved linjen de har ønsket seg inn på, forteller Stian Ellefsen, rådgiver ved utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune.

Kortere venteliste

Ifølge han ligger dette stort sett på samme nivå som tidligere.

– Ventelistene er kortere i år enn i fjor, noe som nok skyldes mindre elevkull og at det ikke er fjernet så mange klasser i fylket, sier han.

På nettsiden til fylkeskommunen opplyses det at alle med rett til skoleplass har fått et tilbud, og at svarfristen er 2. august.

Restplassene etter andre inntak blir lyst ut på Nordland fylkeskommunes nettsider 5. august.

9.485 fikk tilbud

Ved første inntak i starten av juli fikk 9.485 elever i fylket tilbud om skoleplass.

– Dette er noen flere tilbud om plass enn i fjor, opplyste Nordland fylkeskommune på sine nettsider.

75 prosent av søkerne hadde forhåndssvart at de takket ja til det tilbudet de kom inn på, da de søkte.