Ka skjer i helga?

Nyheter

Fredag:

Sortland:

• Helikoptertur rundt Stortind. Startplass på Daløra, nedenfor kirkegårdene, Sigerfjord.

• Foredrag av Linn Elise Rølvåg på samfunnshuset om Tv-serien Anno, Sigerfjord.

• Til Siste Fjær, Kulturfabrikken

Bø:

• Eventyrstund for voksne, Bø museum.

• Teaterforestillingen: Usynlig selskap, Bøhallen

På kino i Vesterålen:

Stokmarknes kino: Bigfoot Junior, Burn Burn Burn, Atomic Blonde

Sortland Kino: Bigfoot Junior, War for the Planet of the Apes,

Lørdag:

Sortland:

• Vesterålen Pride

• Leker og konkurranser for barn på YX-stasjonen frem til kl. 16.00

• Middag på samfunnshuset frem til 20.30, Sigerfjord.

• Sommerfest på samfunnshuset med bandet «The Outlaws Un», Sigerfjord.

Bø:

• Maritim dag i Hovden

• Torgdagene på Steine

• Teaterforestillingen: Usynlig selskap, Bøhallen

• Regines gjestebud, Bøhallen

På kino i Vesterålen:

Sortland: Pride

Søndag:

Sortland:

• Konsert i Sigerfjord kirke med Hanne Sofie Akselsen og firemannsorkester.

Bø:

• Æventyrstien, Bøhallen

• Kirkekonsert med fransk guttekor, Malnes kirke

• Kveldsåpent på Bø museum

• Avslutning av Reginedagan, Bø museum

På kino i Vesterålen:

Stokmarknes: Bigfoot Junior, Burn Burn Burn, Atomic Blonde

Sortland kino: Ballerina, Dunkirk