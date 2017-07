Lav arbeidsledighet i Vesterålen

Nyheter

Men ingen av vesterålskommunene har lavere arbeidsledighet enn gjennomsnittet for kommunene i Nordland, som er på 2,1 prosent, men flere av kommunene ligger lavere enn landsgjennomsnittet på 2,8 prosent.

Beiarn og Grana hadde lavest ledighet i juni i Nordland, med henholdsvis 0,4 og 0,7 prosent. I Vesterålen hadde Lødingen høyest ledighet i juli med 4,2 prosent av arbeidsstyrken.

NAV melder om flere positive tall. D et er nedgang både blant kvinner (-252) og menn (-426).

– Vi ser økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-678). Den positive utviklingen som har vært på arbeidsmarkedet det siste året fortsetter. Tallene for Nordland viser at det er gode muligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sier avdelingsdirektør Petter Bugge Richardsen ved NAV Nordland.



Det er 96 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor. Totalt har det vært en tilgang på 936 registrerte ledige stillinger i Nordland i juli. Dette er 195 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Det er registrert flest ledige stillinger inn Helse, pleie og omsorg (211 stillinger), mens Ingeniør og ikt-fag har størst økning i antall stillinger (fra 27 til 72 stillinger) i forhold til samme måned i fjor.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 10.305 personer fra juli i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 77.431 helt ledige, noe som tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken.