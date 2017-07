Speidere til Bleik

Nyheter

Speiderne fra Asker skal reise på en ti-dagers tur. De starter på Bleik, før de fortsetter sørover gjennom Vesterålen og videre til Lofoten.

Tilbake til Andøy

Med seg har de Torger Ugstad som har bodd i Andøy i to år.

– Speiderne spurte meg om jeg kunne finne dem en plass å bo i Andøy. Jeg ringte Høken og Golfstrømbanen, og de er jo vennligheten selv. Vi var velkommen, forklarer han.

Opplevelser

I løpet av turen er det flere ting planlagt. De skal blant annet tenne bål og dra til Andøya Space Center.

– Vi skal få dra til Andøya Space Center, som har fikset et opplegg til oss. Men med 60 personer så kan det ta litt tid, så vi har regnet minst tre timer der, sier han.

– Fineste plassen

Selv var han med og startet speiderklubb i Andøy i løpet av de to årene han bodde her.

– Vi måtte flytte fordi kona var ferdig i jobben hun hadde, og så bor alle barn og barnebarn her sørpå. Men vi stortrivdes, og tenker å komme en tur tilbake på besøk nå i høst. Så måtte jeg bare finne plass til speiderne nå i helga på Bleik, det er den fineste plassen på denne tiden av året, mener han.