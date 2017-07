– Skulle jeg reist til Vesterålen nå, hadde jeg pakket ned regntøy og varme klær

Nyheter

Nå er det en frontsone på vei, noe som innebærer grått vær og mye vind. På Andenes kan det også bli stiv kuling, sier vakthavende meteorolog Bente Wahl til VOL. frontsone på vei, grått og mye vind liten kuling, opp mot Andenes stiv kuling.

– Vanskelig å forutsi

Hun forteller at frontsonen ligger over Nordland, Troms og Finnmark, men ikke i Vesterålen i like stor grad.

– Det blir nok mer gråvær lenger nord, men Vesterålen.

Ifølge Wahl, som for øvrig stadig vekk melder været på NRK, vil Vesterålen få en såkalt ustabil værtype i uka som kommer. Det betyr, som betegnelsen indikerer, at værutsiktene er svært vanskelige å forutsi.

– Det er et forslitt uttrykk, men det er ofte slik det er på sommeren. Med så ustabile utsikter innebærer det at været er svært vanskelig å forutsi. Det som for eksempel står på yr i dag, trenger ikke stemme i morgen. Den trenden vil fortsette hele neste uke, forteller hun.

Kjøligere

Mens været søndag ser ut til å bli kjølig, i tillegg til regn, blir det noe bedre på mandag. Tirsdag ser også ut til å bli en ordentlig gråværsdag. Videre ut i uka kan det bli oppholdsvær, men det blir sannsynligvis overskyet, med noe lavere temperaturer enn det som har vært den siste tida. Ifølge Wahl vil de ligge på opp mot 14 grader de fleste dagene. Samtidig presiserer hun at disse estimatene kan endre seg raskt.

– Det er nok lurt å planlegge fra dag til dag siden det kan bli en del variasjoner. Dersom jeg skulle reist til Vesterålen i neste uke, hadde jeg nok tatt med regntøy. Været blir ustabilt, med mange tåkeskyer, men det ser likevel ikke helt galt ut. Men høysommer og strålende sol blir det neppe, slår Bente Wahl fast.