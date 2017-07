Helsevesenet har nedprioritert terrorøvelser

Nyheter

Ifølge NRK skriver avdelingsdirektør Steinar Olsen at de har fått «bekymringsmeldinger fra Politidirektoratet» fordi helseforetak har reservert seg mot å delta på øvelsene.

I dokumentet står det at årsaken er manglende ressurser.

– Vi fikk bekymringsmeldingen, så alvoret i situasjonen og skrev dette ut for å sikre at dette blir prioritert. Vi er ganske sikre på at hovedtyngden av ambulansepersonell vil være godt trent til dette i løpet av året, sier Olsen.

Nødetatene helse, brann og politi har en felles prosedyre for hvordan de skal operere i situasjoner de kaller «pågående livstruende vold» ( PLIVO ).

Verken Helsedirektoratet eller Politidirektoratet ønsker å si hvilke helseforetak som har reservert seg mot å delta på øvelsene