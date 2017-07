Solberg kritisk til Aps skatteløfte

Nyheter

– Det er bare å se på byene Ap styrer. Der øker skattene mye mer enn hva de lovet på forhånd. Det er ingen grunn til å tro at Ap vil gjøre noe annet hvis de får styre landet. Det blir fort sånn at mange flere kommer til å få skatteøkninger enn det Ap sier, sier Solberg til VG .

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg er i gang med valgkampen, og besøker Vestlandet og Agder denne helgen. Lørdag fikk hjembyen besøk, med avstikkere til nabokommunene Sotra, Fjell og Sund.

Solberg kommenterte også Arbeiderpartiets planer om hvilke partier de vil samarbeide med etter valget. Støre har tidligere sagt at det er uaktuelt å gå i regjering med Rødt og Miljøpartiet De Grønne, men har åpnet for samarbeid med Venstre og KrF.

– KrF og Venstre har ikke sagt at de vil ha et sånt samarbeid, men ønsker å fortsette et samarbeid med Høyre. Sånn sett tegner Støre bilder av et regjeringssamarbeid som ikke er realistisk, sier statsministeren.

Støre har tidligere gjort det klart at Ap vil øke skattene med maks 15 milliarder kroner, uansett hvem de eventuelt sitter i regjering med.