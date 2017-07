– Ta dine forholdsregler

Nyheter

– Vi anbefaler folk å ikke lade om natten, og helst ikke på soverommet generelt, sier han.

Tok fyr i lader som lå ved en saccosekk Én person ble sendt til legevakta for sjekk etter at det begynte å brenne i en saccosekk i et bolighus på Sortland mandag.

Ifølge Rasmussen hører de rett som det er at ladere forårsaker branner.

– Jeg er usikker på om dette har vært brannårsak tidligere, men vi har jo ikke så mange branner i året i Sortland.

– Ikke dekk til laderne

Han sier at det er veldig viktig å ikke dekke til laderne.

– På soverom kan laderen bli dekket til av for eksempel en dyne. Da isolerer denne varmen slik at den ikke slipper rundt, forklarer han.

Større fare på ungdomsrom

Ifølge brannsjefen kan man oppleve dette spesiellt på ungdomsrom.

– Mange unge har det litt rotete på rommet, med mange ladere, stikkontakter og slikt. Dermed kan man kanskje være spesielt oppmerksom på dette her.

Rasmussen ber også folk om å være obs på pc-ladere.

– Det er mange som sitter med pc'en i sengen samtidig som de lader den. Skulle de da sovne av uten å ha tatt ut laderen, er ikke det bra.

Typiske bakgrunnsårsaker

Ifølge NRK blir det stadig flere "ladebranner".

Men ifølge Håvard Kleppe, avdelingsleder for kommunikasjon hos Brannvernforeningen, er det relativt får branner som starter med lader.

– Til tross for dette skjer det fra tid til annen, sier han.

Kleppe forteller at det er noen typiske bakgrunnsårsaker for slike branner.

– Enten har man kjøpt falske ladere, altså ladere som ikke er originalen, eller så er laderen skadet på et eller annet vis. En annen ting er at mobilladerne er blitt tildekket av et eller annet, slik at det blir en overoppheting som fører til brann, konkluderer han.

Pass på hvor du lader

Brannsjefen sier at man må passe på hvor man lader ting.

– Ikke legg for eksempel telefonen på lett antennelige ting. Lad på en solid kjøkkenbenken eller lignende steder, og lad helst på dagen, oppfordrer han.

Mange tar ikke selve laderen ut av støpselet når de er ferdig med å lade for eksempel mobiltelefoner.

– Ladere som står uten noe å lade kan også forårsake brann, forteller brannsjefen.

– Ikke ta unødvendige sjanser

Hvis uhellet skulle være ute er Rasmussen klar på hva man skal gjøre.

– Er brannen av det omfang at du har kontroll på den, kan du godt slukke med pulverapparat, men ring brannvesenet på 110 raskt, forteller han.

Han gjør også oppmerksom på at røyken er farlig, så man må passe på å ikke gå for nært brannen.

– Hvis man ikke klarer å slukke brannen så må man lukke døren så raskt som mulig, og ikke ta noen unødvendige sjanser.

Brann eller ikke brann oppfordrer han folk til å ha brannvarsler på soverommene, samt å sjekke batteriet i disse jevnlig.