Vil gjøre det enklere å skyte ørn

– Kongeørn er et problem for beitedyr særlig langs kysten, sier parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad til NRK Nordland.

Arnstad håper på at det skal bli lettere å regulere bestanden av kongeørn i flere deler av landet. Prøveprosjektet er ute på høring med fris til 4.september. Med det første skal endringene kun gjelde et avgrenset område på Fosen i Troms for å samle kunnskap.

Ingen tegn til økning

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er ikke like positiv til dette forslaget.

– Den tilnærming til forvaltning som vi hører fra enkelte politikere er etter vår oppfatning fullstendig meningsløs, sier ekspert på kongeørn hos NOF, Alv Ottar Folkestad til NRK Nordland.

Et sentralt argument, ifølge Folkestad, for at ørnebestanden bør få være i fred, er at den skiller seg vesentlig fra de fire store rovdyrene ved at den ikke har klovdyr som næringsfundament. I stedet jakter den på byttedyr på mellom en og to kilo.

Mest fugl

Kongeørn spiser for det meste fugl og mellomstore pattedyr, kun 10-20 av dietten involverer beitedyr. Folkestad presiserer for øvrig i intervjuet at ørnebestanden ikke har vist noe tegn til økning i løpet av de siste 20-25 årene.