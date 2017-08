Fristen for Gulskolen har gått ut

Nyheter

Selv om fristen på Kickstarter er gått ut, er ikke Mariell Amélie Lind Hansen rådvill. Nå har hun fått råd fra uventet hold, og har lagt inn et bud på Gulskolen.

Is i magen

Kommunen har en prosess med formannskapsmøte og kommunestyremøte, og det endelige valget blir tatt i oktober.

– Fram til den tid må vi ha is i magen. Vi har i alle fall lagt inn et bud som folke-aksjeselskap under stiftelse. Det er ikke mye vi har lagt inn bud på, men det er mye engasjement og kultur i budet vi har gitt, sier hun.

Etter hvert vil det være mulig for alle å kjøpe aksjer, enten de har gode idéer eller bare ønsker å være med.

I oktober bestemmes det

Lind Hansen håper nå på en lykkelig slutt, og at skolen kan brukes som et Artist Residency.

– Jeg vil takke for all støtte, både moralsk og økonomisk. Jeg håper det blir en lykkelig slutt på dette eventyret. Nå er det også slik at alle pengene som er gitt inn via Vipps også blir lagt på is fram til oktober når svaret fra kommunen kommer.