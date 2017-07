Solberg: Formuesskattekutt ikke et fordelingspolitisk tiltak

Nyheter

– Dette er ikke et fordelingspolitisk tiltak. Det er et verdiskapningstiltak. Poenget er at bedriftene ikke skal trenge å utbetale så mye for at eierne skal klare å betale formuesskatten sin, sier statsminister Erna Solberg til VG .

En oversikt regjeringen har utarbeidet viser at dersom Høyre får fjernet formuesskatten på såkalt arbeidende kapital, vil det innebære at de 4.300 rikeste i landet vil stikke av med halvparten av skattekuttet på 7,5 milliarder kroner.

– Prinsippet mitt er at de som har inntekt, skal betale skatt. Så lenge du ikke har en reell inntekt, så mener jeg at du ikke skal betale formuesskatt på arbeidende kapital, sier Solberg.

Ifølge avisen vil de 1.600 rikeste i landet hver få i snitt 1,7 millioner i skattekutt. Samtidig vil 2,1 millioner nordmenn ikke få en krone i kutt av formuesskatten, ifølge tall fra Finansdepartementet.

Leder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet stiller seg kritisk.

– Dette er avslørende, og bekrefter at skattekuttene til Høyre og Frp går til de med mest fra før. Jeg tror ikke det norske folk aksepterer en så målrettet politikk for økte forskjeller som det Høyre står for, sier Ap-lederen.

