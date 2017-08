Navarsete krever svar om Heimevernet-studie

Nyheter

Navarsete mistenker ifølge Dagens Næringsliv at det ligger politiske grunner bak avgjørelsen om å utsette arbeidet med studien, som gjennomføres av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Den er blitt utsatt til etter at Landmaktutredningen er ferdig senere i høst og til etter stortingsvalget.

– Vi stiller spørsmål om statsråden visste at denne studien ble stanset til etter Landmaktutredningen, om hun var involvert i avgjørelsen og om hun vil offentliggjøre arbeidet som er gjort så langt, sier Navarsete.

Krever offentlig forsvarsrapport Senterpartiets Liv Signe Navarsete, og nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, krever at Heimevernet-evalueringen til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) blir offentliggjort.

Nettstedet Aldrimer publiserte tidligere i sommer det som angivelig var et lekket utkast fra studien. Innholdet i dette dokumentet har vakt reaksjoner, men FFI hevder det lekkede dokumentet er et uferdig utkast som er basert på «forfalskning av forskning», og har gjort det klart at de ikke stiller seg bak utkastet.

Politisk rådgiver Audun Halvorsen svarer på vegne av forsvarsministeren i saken.

– Opposisjonen insinuerer at vi driver politisk detaljstyring av forskning, mens de samtidig mener at vi skal tvinge FFI til å offentliggjøre et arbeid som instituttet selv omtaler som et utkast til et internt dokument som ikke er kvalitetssikret og instituttet ikke går god for, sier Halvorsen.

Han viser til at det er et viktig prinsipielt skille mellom politikk og forskning.

Administrerende direktør ved FFI John-Mikal Størdal avviser mistanken fra Navarsete og sier det aldri var noe tema å utsette studien på grunn av valget.

