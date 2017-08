Varg møter Biri i 32-delsfinalen

Nyheter

– Vi vet at Biri er et fysisk tøft lag med mye innsats. Det blir en tøff kamp, sier Varg-trener Lars Fagerlirøen

Han sier videre at motstanderen ikke er uoverkommelig, men det vil kreve at Varg er på fra start. Ellers melder Fagerlirøen om at stemningen og den fyiske tilstanden i troppen er god.

– Noen småskader har vi. Jonas Aloysous, som ble skadet i første kampen, håper vi kan være spilleklar til dagens kamp, sier Fagerlirøen.

Både Fagerlirøen, spillerne og resten av Varg-apparatet er godt fornøyd med turneringen så langt, særlig sportslig, men også sosialt.

– Det har vært veldig positivt til nå. Så får det heller være at banene er litt ujevne, noe som er en del av pakken, slår han fast.

Varg vant alle sine tre kamper i det innledende puljespillet mot henholdsvis Høyrbåten2 (5-0), Malvik (4-2) og Hødd 2 (3-1) Skulle de slå Biri onsdag, avanserer de til 16-delsfinalen og vil møte vinneren av kampen mellom Fram og Drøbak/Frogn.