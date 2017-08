60 prosent er ikke fornøyd med DAB

Nyheter

I undersøkelsen utført av Ipsos sier også 60 prosent at de ikke er fornøyde, og 16 prosent svarer at de ikke vet.

I løpet av året slukkes de nasjonale kanalene, samt de kommersielle kanalene i storbyene. Dab skal være et bedre alternativ som skal gi lytterne flere kanaler og bedre lyd, likevel er ikke norske lyttere fornøyde. Administrerende direktør Heidi Arnesen Austlid er i bransjeorganisasjonen IKT Norge tror grunnen til at lytterne ikke er fornøyde kan være alt fra manglende dekning til at radiolyttere må kjøpe nytt dyrt utstyr.

– Det er også tegn på at dab-omleggingsprosjektet ikke nødvendigvis har hatt brukerne i fokus. Det har vært et høyt politisk spill og et politisk fokus, mer enn et brukerfokus, sier Austlid til Dagbladet .

Det finnes to riksdekkende dab-sendernett, ett for NRKs kanaler og ett for kommersielle radiokanaler. 189 lokalradiostasjoner fortsetter sine sendinger på FM-nettet i minst fem år fremover.