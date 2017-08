Tidligstemmingen går mot slutten

Nyheter

Tidligstemming er en vanlig stemmegiving som du gjør på forhånd. Den varer fram til 10. august. Da begynner den ordinære forhåndsstemmingen.

Stemme i andre kommuner

– Du kan tidligstemme i hvilken som helst kommune uansett hvor du står i manntallet. Det samme gjelder forhåndsstemming, men på valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført, forteller Oddbjørg Birkelid, leder for fellestjenesten i Sortland Kommune.

Åpningstidene for stemmegivning kan variere fra kommune til kommune.

I Sortland kommune tar de imot tidligstemmer og forhåndsstemmer i hele servicetorgets åpningstid.

– I en annen kommune anbefaler jeg at du sjekker hjemmesiden, eller ringer og spør om når du kan avgi tidligstemme.

Valgdagen er søndag den 10. og mandag den 11 september. Du kan forhåndsstemme til og med fredag 8. september. Stemmer du i en annen kommune enn den du er manntallsført i, bør du likevel ikke vente til siste dagen med å forhåndsstemme. Stemmen sendes nemlig med posten til din hjemkommune og du kan risikere at den ikke når fram i tide.

Slik fungerer det

– Alle kan benytte seg av tidligstemming. Ordningen er ment for en gruppe som ikke har anledning til å forhåndstemme senere, eller stemme på valgdagen. Derfor er det lagt til rette for at du skal kunne begynne allerede 1. juli.

Selv om ordningen er ment for de som ikke har anledning til å stemme senere, kan alle som ønsker det, benytte seg av muligheten til tidligstemming.

– Det er litt forskjellige prosedyrer for å ta imot en tidligstemme, i forhold til vanlig forhåndsstemme. Fra vi begynner tidligstemmingen er heller ikke alt på plass av valgmateriell, men det er klart nok til å kunne stemme.

Under stemmingen vil du få veiledning om hvordan du skal gå fram.

Og husk: du må ha med deg gyldig legitimasjon.