Nyheter

Kl. 10 var finalen for klasse 2, og siste dag for Vesterålingene på Landsskytterstevne i Førde. Her var Jim Arne Vikerstad best ut i regionen. Han kom på en 7.plass i grovfeltsbane på 42 skudd, med 10/4 som resultat.

– Det ser ut til at Jim klarte seg veldig bra. Godt resultat. Han kom på 7.plass i klasse 2 på NM, og hadde kjempebra skudd, sier Torfinn R. Johansen, leder i Vesterålen

“Grovfelt" er feltskyting som foregår ute i terrenget, med skyting på abstrakte figurer. Figurene er stilt opp 100m-600m ut i feltet.

Tøft terreng

– Det er et visst press å sitte på finalelag på et landsstevne. Denne finalen har en av de vanskeligste figurene. De har kort skytetid, hvor de skal skyte på en liten figur. Dette var den vanskeligste skytinga av sesongen.

Jim fikk to skudd utenfor figuren.

– De to skuddene som gikk utenfor, var like utenfor. Med litt flaks kunne han fort ha hatt 12 treff. Jeg er godt fornøyd.

Slutten på NM-uka

Bøfjæring Tom Henriksen og Andenesværing Elin Mortensen stilte i samme klasse og finale som Vikerstad. Henriksen kom på 19.plass med resultatet 8/5, og Mortensen på 49.plass. Resultatet hennes ble 7/3.

For Vikerstad og Henriksen var det andre finale de er med på. Den første var på tirsdag, på banefinalen. Mens for Mortensen var dette den første finalen.

– I utgangspunkette har vesterålen gjort det bra. På denne klassen hadde vi jo tre finaleplasser, sier Johnsen.

Dette var siste skytinga for klasse 2. Det neste som står for tur er klasse 3-5, som også foregår på grovfeltsbane med 42 skudd. Dette er de høyeste klassene på Landsstevnet. Her skal Bøfjæring Torfinn R. Johnsen, Tor-Erik Iversen fra Melbu, og Erlend Sæther fra Andenes stille.

Torfinn Johnsen fra Landsskytterstevnet i Førde