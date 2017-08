Ka skjer i helga?

Nyheter

Fredag:

Andøy:

• Flyktningtjenesten arrangerer kafé på Lionshuset.

• TK´81 arrangerer Sommersirkus på Dverberg.

Sortland:

• Vesterålen RC-klubb arrangerer NNM i modellflyging, Sandstranddalen.

• Svein Willy Andersen og Kåre Gunnar Martinsen på Baren Første.

Øksnes:

• Trubadur Remi Kristiansen spiller på Høtt'n pub.

På kino i Vesterålen:

Sortland kino: Bigfoot Junior og Baby Driver.

Stokmarknes kino: Valerian and the City of a Thousand Planets, Bigfoot Junior og Baby Driver.

Lørdag:

Sortland:

• Filmkurs for nybegynnere 10-14 år, Kulturfabrikken.

• Vesterålen RC-klubb arrangerer NNM i modellflyging, Sandstranddalen.

• Svein Willy Andersen og Kåre Gunnar Martinsen på Baren Første.

Andøy:

• TK´81 arrangerer Sommersirkus på Dverberg.

• Nordmela-dagen.

Øksnes:

• Morild spiller mot Medkila på Øksnes Idrettspark.

• Trubadur Remi Kristiansen spiller på Høtt'n pub.

Søndag:

Andøy:

• TK´81 arrangerer Sommersirkus på Dverberg.

• Bjørnskinn kirke har gudstjeneste.

Sortland:

• Vesterålen RC-klubb arrangerer NNM i modellflyging, Sandstranddalen.

Hadsel:

• Melbo mot Stålbrott/Sortland 2 på Havfisk stadion.

Øksnes:

• Fiskernes dag på Skogsøya.

På kino i Vesterålen:

Sortland kino: Bigfoot Junior og Baby Driver.

Stokmarknes kino: Valerian and the City of a Thousand Planets, Bigfoot Junior og Baby Driver.