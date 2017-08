Lånes ut til Finnsnes

Nyheter

TUIL har hentet hjem venstreback Jo Nymo Matland fra belgiske Antwerpen, og har derfor åpnet for å låne ut sortlending Simon Laugsand (25) til Finnsnes ut året.

Laugsand har slitt med skader i år, og har fått lite spilletid for Tromsdalen.

– Vi var veldig fornøyd med Lasse-biten (utlånet til Lasse Nilsen fra TIL i vårsesongen, journ.anm.), og at Simon nå går til Finnsnes, er igjen en god pekepinn på det gode samarbeidet mellom klubbene i nord. Simon var en kjemperessurs for oss og spilte mest i fjor og hadde en fin utvikling. Så fikk han brudd, mistet deler av vårsesongen og har slitt med spilletid, så da får han nye muligheter der. Så er målsettingen at han skal stille på trening her i januar og bidra for oss igjen, sier TUIL-trener Gaute Helstrup til itromso.no .

Ifølge avisen har Laugsand kontrakt med TUIL ut året, men er ønsket tilbake i klubben neste år.

– Vi setter enkeltspilleres utvikling høyt, og det viser denne overgangner her. Han skal uansett ta ytterligere steg, og vi har en klar intensjon om at han skal være med oss videre, sier Helstrup til avisen.

Finnsnes-trener Bjørn Johansen har tro på sortlandsgutten.

– Han kommer inn med en fysikk og høyde som vi trenger, og han er en ledertype som kan brukes både som back og stopper. Det blir bra, sier FIL-treneren til Nordlys .