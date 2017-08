Må møte i retten for nedlasting av barneporno

Nyheter

De er blant annet tiltalt for å ha lastet ned barneporno, fremgår det aven tiltaleneslutning og en siktelse. Det dreier seg om to separate saker. Begge er menn. Den ene er over 20 den andre nærmer seg 40 årsalderen. Den ene har adresse i Vesterålen. Den andre bor et annet sted i landet.

Saken til den yngste tiltalte er fra 2015. Da fant politiet 235 biler og 98 videoer hos mannen. Til sammen hadde filmene en spilletid på drøyt fem timer.

Den andre saken er fra i fjor sommer. Da fant politiet 323 bilder og 32 videoer på en maskin på en offentlig arbeidsplass. Til sammen hadde filmene 2-3 timer spilletid.

Begge er tiltalt etter straffelovens paragraf 311 første ledd, som gjelder « fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn». Straffen for brudd på denne paragrafen er bøter eller fengsel inntil tre år.