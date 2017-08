Partitopper klargjør til ny kamp mot oljeboring i nord

Nyheter

Lørdag formiddag vil i overkant av 1.000 mennesker samle seg i Lofot-byen, der Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har invitert til folkefest.

I samarbeid med naturvernforeningen og Natur og Ungdom, har de også invitert til partidebatt om det som har vært en politisk verkebyll siden midten av 1970-tallet: Skal det åpnes for å lete etter olje i området, eller ikke?

– Vi forventer at dette blir en sentral sak i år også. Det engasjerer fryktelig mange mennesker. Det er også et misforhold her, mellom at de største partiene er for, mens flertallet i befolkningen er mot, sier arrangementssekretær Kjersti Hellesøy til NTB.

Venstre-leder Trine Skei Grande er en av partilederne som tar turen til folkefesten i Svolvær.

Hun utpeker det å verne Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) mot oljeboring som en av partiets hovedsaker også i år.

–De siste fire årene har vi brukt vår vippemakt for å stoppe det, men kampen fortsetter. Det er fordi de store ikke gir seg, selv om vi andre har folkeviljen bak oss, sier hun til NTB.

Lørdagens debatt ledes av Silje Ask Lundberg og Ingrid Skjoldvær, som leder henholdsvis Naturvernforbundet og Natur og Ungdom (NU). Det er imidlertid ikke kun aktivister og lokalbefolkning som er mot.

Da InFact spurte 1.000 nordmenn for om temaet for VG i januar, svarte 42 prosent at de er negative til oljeboring utenfor LoVeSe.

– Synd

Ap sitter med nøkkelen til oljeutvinning i området. Sammen med Høyre og Frp kan de danne et stort flertall for å åpne for oljeboring.

Etter intens intern kamp endte årets Ap-landsmøte med et kompromiss der partiet vil åpne områdene sør for Lofoten for konsekvensutredning, og ikke gjøre noe i resten av LoVeSe-området i kommende stortingsperiode.

SV-leder Audun Lysbakken har tatt sterkt til orde mot dette kompromisset, som han mener er første steg mot oljeboring.

Han tror vedtaket vil bidra til at temaet nok en gang vil bli sentralt i årets valgkamp.

– Og det er trist, for nå syns jeg Høyre, Arbeiderpartiet og oljedirektørene snart må gi seg. Nå har de tapt denne kampen så mange ganger, sier han til NTB, og gjentar at det er uaktuelt å sitte i regjering med et parti som åpner for oljeboring i LoVeSe.

Hansson frykter Sp

Kun motstandspartiene har valgt å stille med partitoppene sine i Svolvær. I tillegg til Lysbakken og Grande, stiller MDG-talsperson Rasmus Hansson og Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

KrF sender nestleder Kjell Ingolf Ropstad, mens fra Sp stiller 2. nestleder Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Hansson varsler at han vil ta opp kampen med Sp, som han mener bevisst stiller med den mest miljøvennlige av nestlederne sine.

– Jeg frykter at Ola Borten Moe blir oljeminister i en ny Ap/Sp-regjering. Sist gang han var oljeminister, var han tydelig på at han ønsket å åpne Lofoten for oljeboring – selv om partiet hadde sagt nei, sier han.

– Stiller sterkt

Ap stiller med sentralstyremedlem Bjørnar Selnes Skjæran, mens Høyre sender leder for Nordland Høyre Jonny Finstad. Fra Frp kommer Kjell-Børge Freiberg.

SV og Venstre mener de tre partiene vifter med det hvite flagget når de ikke sender toppene til Svolvær, men denne kritikken avvises blankt.

– Freiberg er vår 1.-kandidat i Nordland, og er tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet. Det er valgkamp, og han kan dette feltet godt. Vi stiller sterkt i denne debatten, sier statssekretær Elnar Remi Holmen (Frp) i Olje- og energidepartementet.

