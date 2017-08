Nyheter

– Vi har en felles appell til Solberg og Støre: La fiskerne i lofoten og Vesterålen få ro, legg denne ballen død, skriver Trine Skei Grande (V) og Audun Lysbakken (SV) i et felles opprop, skriver NRK .

Sammen presenterte de appellen i Svolvær lørdag, der det ble arrangert debatt om oljeboring i LoVeSe.

Siden starten på 2000-tallet har det vært flertall på Stortinget for å konsekvensutrede en eventuell utbygging i disse områdene.

Til tross for dette har det ikke blitt noen konsekvensutredning eller oljeboring.

Skei Grande sier til NRK at dette er noe Venstre og SV kan ta æren for, da førstnevnte krevde, både i 2001 og i 2013 at det ikke skulle gjennomføres konsekvensutredning. Dette gjorde også SV i 2005 og 2009.

– Det er en jobb vi har hatt sammen, hvert parti har gjort det i flere regjeringskoalisjoner, sier Skei Grande til NRK .