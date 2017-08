Norske barn vil ut i naturen

Nyheter

- Tallene viser at barn er opptatt av langt flere ting enn mobil og pc. Naturopplevelser er faktisk tiltrekkende for både store og små.

Sutring over mangel på internett-dekning går som regel over i løpet av første døgnet før barn deretter finner andre ting å aktivisere seg med. Barn har behov for å leke, oppleve, og få foreldres hele oppmerksomhet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, som synes det er gledelig at 46 prosent av de spurte ønsker å være oftere ute i naturen.

I undersøkelsen, som er gjennomført på vegne av Norsk Friluftsliv, ser det ut til at godt selskap er det som vil få barna oftere ut i naturen. Seks av ti svarer at de ville dratt ut oftere om vennene var med, og fem av ti svarer at de ville vært mer ute i naturen hvis de fikk selskap av foreldre og familie.

- Vi ser også at barn faktisk ikke har noe imot litt masing om å bli med og komme seg ut. Alt for mange foreldre gir seg for fort når de skal få med barna ut, kanskje fordi de selv kvier seg hvis det er litt grått eller regn i luften. Natur gir barn utfordringer og opplevelser de ofte ikke får i hverdagen. Det barna husker i voksen alder , er ikke avstanden, men opplevelsen, og at de fikk gode opplevelser med sine foreldre, sier Lasse Heimdal.

Heimdal mener foreldrene må ta mer ansvar for å få barna med ut i naturen, og at det ofte er de som er ansvarlige for at barna blir sittende inne i hverdagen.

- Barn vil ut og være i aktivitet, men tiden deres er i stor grad voksenstyrt. Det er derfor viktig at de voksne gir barna muligheten til å være aktive ute, og skaper gode opplevelser i naturen, sier han.