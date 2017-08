– Legg ballen død

Nyheter

I forrige uke arrangerte Natur og Ungdom sommerleir i Lofoten. Der sto blant annet den videre kampen mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Vi har en felles appell til Solberg og Støre: La fiskerne i Lofoten og Vesterålen få ro, legg denne ballen død, skriver partilederne Trine Skei Grande (V) og Audun Lysbakken (SV) i et felles opprop.

Både Lysbakken og Grande deltok under valgdebatten som fant sted på Svolvær Torg

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja arrangerte, sammen med Naturvernforbundet, valgmøtet.

Debatten om konsekvensutredning har hatt flertall på Stortinget i snart 20 år, der både Ap, Høyre og Frp har vært for å konsekvensutrede. At det likevel ikke har blitt verken konsekvensutredning eller oljeboring, er noe man kan takke Venstre og SV for, ifølge Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Det er en jobb vi har tatt sammen, hvert parti har gjort det i flere regjeringskoalisjoner, sier Grande til NRK.