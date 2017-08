Mistet kontroll over bilen, må betale bot

Nyheter

Føreren av bilen skal ha mistet kontroll over bilen slik at den traff autovernet, for å deretter gå over i motsatt kjørefelt og ende i grøften på andre siden.

Boten ble gitt for overtredelse av vegtrafikklovens paragraf 31 for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og lik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Politiet opplyser at hvis ikke boten på 6.000 kroner blir betalt, må vedkommende i fengsel i 12 dager.

Dersom forelegget ikke vedtas slik at saken må oversendes til domstolen for pådømmelse, bortfaller strafferabatten.

I retten vil det da bli lagt ned påstand om bot på 7.000 kroner, subdidiært 14 dagers fengsel, i tillegg til saksomkostninger til det offentlige.