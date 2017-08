Nær 47 prosent stoler ikke på Støres skatteløfte

Nyheter

I undersøkelsen, som er gjennomført av InFact Norge for VG, svarer bare 36,2 prosent at de stoler på at partilederen holder løftet sitt.

Samtidig svarer 17, 3 prosent at de ikke vet hvorvidt de kan stole på Støre.

– Vi skal vise dem at de kan stole på oss. Vi skal forklare hvorfor disse pengene trengs og hvordan regningen skal fordeles, sier Støre til avisen.

Men noe skriftlig løfte ønsker han ikke å gi, og viser til at hans muntlige ord er mer enn godt nok.

– Et ord er et ord. Dette er politikk, ikke sirkus, sier Støre.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen har forståelse for at folk ikke stoler på Støre.

– Historien viser at Aps skattegarantier uansett ikke er verdt papiret de er skrevet på. Han er vel redd for hvordan det går når han skal forhandle budsjetter med Rødt og SV. Dette er partier som ikke bryr seg om eller har respekt for at folk har tjent sine egne penger, sier Jensen til avisen.