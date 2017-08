Truet person med kniv og kjørte beruset uten førerkort

Nyheter

Mannen er også tiltalt for å ha tatt en annens bil og kjørt den i beruset tilstand, selv om han ikke hadde gyldig førerkort.

Disse hendelsene skal ha skjedd i fjor høst.

For førstnevnte hendelse er mannen tiltalt i henhold til staffelovens paragraf § 265 som sier for i ord eller handling å ha truet med streffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

For sistnevnte hendelse er vedkommende tiltalt i henhold til straffelovens paragrafer som omhandler å ha tatt en motorvogn og brukt den påvirket av alkohol, samt for å ha kjørt denne bilen uten å ha gyldig førerkort.

Det er lagt ned påstand om erstatning til fornærmede, og påstand om sperrefrist for å erverve førerrett.