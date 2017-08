Nyheter

I helgen ba Miljøpartiet de grønne SV og Venstre om å stille seg bak et absolutt nei om å si nei til videre oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja. Leder i MDG, Rasmus Hansson, som for øvrig nylig var i Øksnes, lar seg ikke imponere over at partiene vil stoppe oljeletingen. Han understreker at klimapolitikken dreier seg om atskillig mye mer.

– Det å verne Lofoten, Vesterålen og Senja er natur og resursmessig enormt viktig, og det er et klart krav fra oss. Men klimapolitisk er det et piss i havet. Det er den totale oljevirksomheten som foregår alle andre steder som er avgjørende for Norges klimapåvirkning, sier han til NRK Dagsnytt.

Ola Elvestuen i Venstre mener at MDG Ikke har noe å vinne på å stille ultimatum før man begynner å forhandle og ved å gjøre det, stiller seg på sidelinjen.

– At man står på sidelinjen og mener ting, har ingenting betydning i klima-og miljøpolitikken . Det som betyr noe er at man får til konkrete resultater, sier han til NRK Dagsnytt.