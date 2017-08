Venstre frir til gründerne i intens valgkampinnspurt

Nyheter

Venstre-lederen sparket i gang valgkampen på St. Hanshaugen i Oslo tirsdag, men i realiteten har Trine Skei Grande kjørt intens valgkamp landet rundt hele sommeren gjennom. Årsaken er åpenbar: Ikke siden januar har partiet ligget over sperregrensen på 4 prosent. På de siste augustmålingene ligger Grande fremdeles og vaker så vidt over 3-tallet.

Partilederen er imidlertid helt overbevist om at hun og partiet skal klare å komme over grensen i løpet av de siste seks snaue ukene fram til valget.

– Dette er sånn det er for Venstre foran hvert valg. Men vi vet hva som skal til, vi har gjort det før, nå må vi bare gjøre det to ganger på rad, oppsummerte Grande muntert overfor NTB.

Hun vil ikke svare på om hun blir sittende som partileder dersom hun ikke når målet.

– Jeg har ingen plan om at vi skal falle under sperregrensen, avfeier hun problemstillingen med.

Kranglete og smalt

Partiet har analysert seg fram til at en hovedårsak til de dårlige målingene, er at partiet i for stor grad bare har blitt identifisert med miljø- og klimapolitikk. En annen årsak er at det ble for mange klimakonflikter med regjeringen.

– Vi ble for kranglete. Vi fikk fram bare de temaene vi var uenige om og ikke hvor mye vi har fått til på borgerlig side. Derfor var det viktig med en snuoperasjon, sier Grande om det som har blitt kalt partiets nye «bestevenn-strategi» av DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim. Det nye strategien innebærer å framsnakke det borgerlige samarbeidet og Erna Solberg som statsminister.

Strategi nummer to er å «breie ut partiet», sier Grande. Gründere og skole skal bli partiets to andre hovedsaker i valgkampen.

Gründerløfter

Tirsdag presenterte partilederen fem løfter til gründere og småbedrifter:

*Fritak for arbeidsgiveravgift for de fem første ansatte de tre første årene

*Et bedre og mer rettferdig skattesystem for gründere og enkeltpersonforetak

*Forbedring av sosiale ordninger for selvstendige næringsdrivende

*Kraftig opprydding i regelverk for de minste bedriftene

*Legge bedre til rette for kvinnelige gründere og innovasjon i offentlig sektor

– Venstre heier på dem som tør å satse og skape en arbeidsplass for seg selv og noen til. Derfor har Venstre et langt og varig engasjement for å gjøre hverdagen litt enklere og litt mer rettferdig for selvstendig næringsdrivende og gründere, sier Grande.

Venstre-lederen langet ut mot Sp og Ap, som hun mener ikke har forstått hva som er viktig for småbedriftene.

– Jeg har i løpet av sommeren besøkte rundt 350 gründere og småbedrifter landet rundt. Blant dem har jeg ikke møtt noen bedrifter som ønsker en stor utredning om vi skal melde oss ut av EØS, slik Jonas Gahr Støre har tatt til orde for. Tvert imot understreker de at de er helt avhengig av EØS-avtalen for å kunne konkurrere på like vilkår. Ingen ønsket å melde seg ut av Schengen, det vil sparke beina under alle de distriktsarbeidsplassene som er avhengig av arbeidsinnvandring for å få det til å gå rundt, sa Grande.

Grande kritiserte også venstresiden for deres skepsis til private barnehager, og mener det er et hinder for økt kvinnelig gründerskap.

– Vi ønsker at flere damer skal innovere og lage bedrifter, og da må de få lov til å gjøre det også innenfor det som er tradisjonelle kvinneyrker, sa Grande.

(©NTB)